Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında görev alacak. Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino yer alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak. - İSTANBUL