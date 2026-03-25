Romanya maçı öncesinde Mehmet Topal, Romanya'da gündem oldu

ESKİ milli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Topal , 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'ndeki Türkiye - Romanya maçını Rumen basınına değerlendirdi. Mehmet Topal , iyi ve zorlu bir maç beklediğini, ev sahibi avantajıyla Türkiye'nin daha şanslı olduğunu belirtti.

Türkiye - Romanya maçı öncesinde Mehmet Topal, Romanya'da yeniden gündem oldu. Rumen gazeteciler kritik milli maçla ilgili Mehmet Topal'dan yorum alırken genç teknik adamın yeniden Romanya liginde çalışacağını da duyurdu. Türkiye - Romanya maçı ile ilgili tahminlerine başvurulan Mehmet Topal'ın gelecekteki hedefleri de soruldu. Kulüp kaynaklarından görüşmenin yapıldığını öğrenen Rumen gazeteciler, ülkelerinin medyasında hem TV'lerde hem gazetelerde hem de internet portallarında Mehmet Topal'ın yeniden Petrolul Ploieşti'nin başına geçeceğini ve her türlü anlaşmanın da sağlandığını haber yaptılar. Geçtiğimiz sezon iki farklı zamanda Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, 3'üncü kez Romanya ekibinin başına geçecek. 2024-25 sezonunda Petrolul Ploieşti'yi Konferans Ligi elemelerine taşıyan Topal, takımdan ayrılmıştı. Bu sezon ligde kalma yarışı veren Romanya ekibi, bir kez daha Mehmet Topal'a teklif yaptı ve uzun uğraşlar sonucunda anlaşma sağladı. Mehmet Topal'a sezon başında başta Petrolul Ploieşti olmak üzere çeşitli takımlardan teklif gelmiş ancak Pro Lisans süreci sebebiyle bekleme kararı almıştı. 40 yaşındaki teknik adam, 10 takımlı düşme grubunda 8'inci sırada yer alan Petrolul'ü ligde tutmak için mücadele edecek.

