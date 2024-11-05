Mehmet Sadık Vefa, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun Yeni Başkanı Seçildi
Türkiye Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Sadık Vefa, delegelerin 98 oyunu alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Kurulda 134 delegenin 99'u katıldı ve tek aday olarak yarışan Vefa, yönetiminde dokuz isimle birlikte görev yapacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Denetim kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurula 134 delegenin 99'u katıldı. Genel kurula Mehmet Sadık Vefa, tek aday olarak girdi. 1 oyun geçersiz sayıldığı Türkiye Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, delegelerin 98 oyunu alan Mehmet Sadık Vefa, 4 yıllığına yeni başkan seçildi. Vefa'nın yönetiminde; Ogün Baysan, Gökmen Çiçek, Mahmut Nedim Akülke, Sadık Özdemir, Ğanim Umu, Mevlüt Kolay, Sacit Ünal, Anıl Günyeli, Tolgan Uyar ve Mustafa Kerem Unutulmaz yer aldı.