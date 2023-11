Toroslar Belediyesi Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarı elde etti ve dünya ikincisi oldu. Yakın, başarıları için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Mehmet Can Yakın Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce Şampiyonası'nda ikinci oldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'nın Rumilly kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce (Volo) Şampiyonası'nda Röle-Miks disiplininde büyük bir başarıya imza attı.

Sergilediği üstün performansla şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayan Mehmet Can Yakın ve antrenörü Niyazi Kutlay, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile bir araya geldi. Desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür eden Mehmet Can Yakın, 11 yıldır Toroslar Belediyesi Spor Kulübünün sporcusu olduğunu söyledi. Dünya ikinciliği sonrasında hedefinin artık dünya şampiyonluğu olduğunu kaydeden Yakın, "Hedefim olan dünya şampiyonu olmama bir basamak kaldı. Elde ettiğim bu başarı emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin sonucudur. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a her türlü desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Ülkemize gurur yaşattı"

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can Yakın ve antrenör Niyazi Kutlay'ı tebrik eden Başkan Yılmaz, "Sporcumuz Mehmet Can Yakın, Toroslar Belediyesi forması ile elde ettiği büyük başarıların ardından milli forma altında dünya ikincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Hedefi olan dünya şampiyonluğunu da elde edeceğine yürekten inanıyorum. Sporcularımızın başarısı, ülkemizin başarısıdır" diye konuştu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi de olan Başkan Yılmaz, Toroslarda rekor bir katılımla 'Dünya Bocce Şampiyonası' düzenlediklerini hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl dünyada ilk kez ilçemizde gerçekleştirilen 'Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası' ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcu ve heyetin katıldığı organizasyonu başarıyla tamamladık. Boccenin ülkemizde oldukça benimsenen bir spor dalı haline gelmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN