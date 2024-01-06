"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?" Sorusuna Ali Koç'tan net yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Ali Koç'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi? diye soruldu. Koç bu soruya, "TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor" şeklinde yanıt verdi.

İşte Koç'un Büyükekşi hakkındaki açıklamaları;

"Biz dünyanın en büyük spor kulüplerinden biriyiz. 3 kulüp Cumhuriyetten önce kurulmuş kulüpler, genç Cumhuriyette sporu yayması istenmiş kulüpler. Sayın Başkanın yüzüne söyledim, bu konu bizim için hassas dedim. Biz 3 Temmuz'u yaşamış camiayız. Yarın bir gün akrabanız üzerinden baskı yapılabilir. Rekabeti etkileyebilir endişesinden dolayı söylüyorum dedim. Muhtemelen siz yine başkan olursunuz, belki çıkışımızdan dolayı aile ferdiniz rahatlar. Ama sonra ben insanların niyetine bakarım. Yapısal sorunlarla ilk yıl mücadele etti. İyi niyetle mücadele etti. Tekrar seçildi, sonra yavaş yavaş sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çok zikzak yapılıyor. TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor. Federasyon başkanımız ne yazık ki son 3 ayda özellikle olduğu yerden hiç istenmediği noktaya geldi futbol açısından. Bu olayda hiçbir dahli yokmuş gibi davranmaları."