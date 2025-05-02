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Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak Galatasaray hamlesi

Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak Galatasaray hamlesi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalini staddan izleyeceği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Görev süresi boyunca Galatasaray'a yakınlığı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Büyükekşi'nin, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalini tribünden izleyeceği öne sürüldü.

SEÇİMİ 5 OYLA KAYBETMİŞTİ

Büyükekşi yönetimindeki TFF'nin Galatasaray lehine kararlar verdiği ileri sürülüyordu. Büyükekşi son seçimde tekrar aday oldu ama 5 oy farkla kaybetti ve başkanlığı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bıraktı. Başkanlığı bırakmasının ardından maçlarda görülmeyen Büyükekşi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

KUPA FİNALİNİ YERİNDEN İZLEYECEK

GS Gazete'deki habere göre; Büyükekşi Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalini staddan izleyecek.

GALATASARAY KONGRE ÜYESİ

Galatasaray kongre üyesi olduğu bilinen 63 yaşındaki iş adamının işleri nedeniyle o tarihte Gaziantep'te olacağı ve karşılaşmayı izlemeyi planladığı öne sürüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRecep Yanık:

e doğal geçen şampiyonluklarda payı yüksek yapının başa tacı

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