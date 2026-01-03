Haberler

Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi
Güncelleme:
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun U19 Futbol Takımı'nın Teknik Sorumluluğuna getirildiğini duyurdu. Aurelio, kulüpteki başarılı kariyerine yeni bir görevle devam edecek.

  • Mehmet Aurelio, Fenerbahçe Futbol Akademisi bünyesinde U19 Takımı'nın teknik sorumlusu oldu.
  • Mehmet Aurelio, futbol kariyerinde beş yıl Fenerbahçe forması giydi ve futbolu bıraktıktan sonra Futbol A Takımı'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl boyunca Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan ve futbolu bıraktıktan sonra Futbol A Takımı'nda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio'nun, Futbol Akademisi bünyesinde U19 Takımı'nın yeni teknik sorumlusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu! Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

