Mehmet Aslan Göktürk, FIFPRO Avrupa Yönetim Kurulu'na Seçilen Tek Türk Oldu

Mehmet Aslan Göktürk, FIFPRO Avrupa Yönetim Kurulu'na Seçilen Tek Türk Oldu
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin avukatı Mehmet Aslan Göktürk, FIFA'nın Avrupa futbol organizasyonu FIFPRO'nun yönetim kuruluna seçilen ilk Türk futbolçusu olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE Profesyonel Futbolcular Derneği'nin avukatı Mehmet Aslan Göktürk Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tek Türk oldu.

Avrupa'daki erkek ve kadın futbolu genelinde oyuncuların istihdam koşullarını iyileştirmek için çalışan ve 36 üye birlikten oluşan FIFPRO Europe Yönetim Kurulu bir Türk üyeyi de bünyesine kattı.

Avrupa genelindeki futbolcuların çalışma haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla UEFA ve ligler, kulüpler ve taraftarlar gibi Avrupa futbol paydaşlarını işyeri sorunları konusunda bir araya getiren organizasyon aynı zamanda Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin avukatı olan Mehmet Aslan Göktürk'ü yönetim kuruluna dahil etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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