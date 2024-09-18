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Mehmet Altıparmak ve Tanser Aydın, Hamza Cimilli'yi Ziyaret Etti

Mehmet Altıparmak ve Tanser Aydın, Hamza Cimilli'yi Ziyaret Etti
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Erzurumspor'u 17 yıl sonra Süper Lige çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcısı Tanser Aydın, efsane başkan Hamza Cimilli'yi ziyaret ederek eski günleri yad etti.

Erzurumspor'u 17 yıl sonra Süper Lige çıkaran teknik direktör olarak tarihe geçen Mehmet Altıparmak ile yardımcısı Tanser Aydın, efsane kulüp başkanlarından Hamza Cimilli'yi ziyaret etti.

Erzurumspor'un efsane başkanlarından Hamza Cimilli'nin önceki gün iki efsane konuğu vardı. 20 Eylül Cuma günü saat 20: 00'da Kazım Karabekir Stadı'nda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile yardımcısı Tanser Aydın, Erzurumspor'un efsane kulüp başkanlarından biri olan Hamza Cimilli'yi ziyaret ederek hasret giderdiler. Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 17 yıl sonra Süper Lige çıkaran teknik direktör olarak tarihe geçen ve şu an Esenler Erokspor'un teknik direktörlüğünü yapan Mehmet Altıparmak ile Erzurumspor'un unutulmaz orta saha oyuncularından biri olan eski futbolcu Tanser Aydın, yakın dostları Hamza Cimilli'yi ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, üç efsane isim eski günleri yad etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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