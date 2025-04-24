Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Mehmet Ali Yılmaz, Vefatının 1. Yıl Dönümünde Anıldı

Mehmet Ali Yılmaz, Vefatının 1. Yıl Dönümünde Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Törende kuran okundu, dualar edildi ve katılımcılar konuşmalar yaptı.

Devlet eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Devlet eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde anıldı. Mehmet Ali Yılmaz için ilk anma saat 11.00'de İstanbul Karacaahmet Mezarlağı'ndaki kabrinde gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası, spor, sanat ve yakınlarının yer aldığı anmada, kuran okundu ve dualar edildi.

Daha sonra anma törenine katılanlar birer konuşma gerçekleştirdi.

Kabri başında anılan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz için İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii ve Trabzon İskenderpaşa Camii'nde mevlid okundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.