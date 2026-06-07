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Mehmet Ali Aydınlar: "Kazanan Fenerbahçe olsun"

Mehmet Ali Aydınlar: 'Kazanan Fenerbahçe olsun'
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Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oyunu kullandıktan sonra 'Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim' dedi.

Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Ali Aydınlar, "Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi devam ediyor. Fenerbahçe kongre üyesi ve Eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da oy kullanmak için alana geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Aydınlar daha sonra oyunu vermek için sandık bölümüne geçti.

Aydınlar oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu seçim için adaylığını koyan Aydınlar, daha sonrasında çekilmesiyle ilgili gelen soruya, "Artık yorum yapmayalım sonuçları bekleyelim" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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