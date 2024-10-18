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Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Gökhan Dinçer'i geride bırakan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, 3. kez başkan seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Gerçekleştirilen seçimin ardından mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkan seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

ÜSTÜNDAĞ VE DİÇER YARIŞTI

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

ÜSTÜNDAĞ3. KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Mehmet Akif Üstündağ 121 oyla yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçildi. Başkanlık için yarışan Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı. Üstündağ, 2016 ve 2021'in ardından 2024'te de Mehmet Akif Üstündağ başkan seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akif Üstündağ 4 Şubat 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Voleybol kariyeriyle dikkat çeken Üstündağ, Galatasaray, Petrol Ofisi, Köy Hizmetleri, Muhafızgücü gibi takımlarda oynadı. Antrenörlük kariyerine başlayan Üstündağ bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yönetici olarak görev yaptı. Üstündağ, 2016 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı oldu ve 16. başkan olarak seçildi. Yaklaşık 8 yıldır bu görevi yürüten Mehmet Akif Üstündağ, 2024 yılında yapılan seçimde tekrar aday oldu ve yeniden seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Gökhan Dinçer Voleybol Spor

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Yorumlar (1)

Serif Oral:

Allah hayırlı eylesin. Büyük Başkan hakkederek tekrar seçildi

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