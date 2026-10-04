Mehmet Akbaş-Ada Bengi ikilisi RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Türk yelkenciler, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, 166 ekibin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi Mehmet Akbaş-Ada Bengi, Asya Mira Yapan-Defne Özkorkut, Emir Keleş-Alp İlhan Sincer ve Zeynep Dilber-Chiara Ela Aliberti'den oluşan 4 ekip temsil etti.

Mehmet Akbaş-Ada Bengi ikilisi, RS Feva karışık kategorisinde yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zeynep Dilber-Chiara Ela Aliberti kızlar kategorisinde 8'inci, Asya Mira Yapan-Defne Özkorkut 12'nci, Emir Keleş-Alp İlhan Sincer ise gümüş grupta 6'ncı sırada yer aldı.

Kaynak: AA