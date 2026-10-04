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Mehmet Akbaş-Ada Bengi ikilisi RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Riva del Garda kentindeki RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda Mehmet Akbaş-Ada Bengi ikilisi karışık kategoride gümüş madalya kazandı. 166 ekibin yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi 4 ekip temsil etti.

Türk yelkenciler, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, 166 ekibin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi Mehmet Akbaş-Ada Bengi, Asya Mira Yapan-Defne Özkorkut, Emir Keleş-Alp İlhan Sincer ve Zeynep Dilber-Chiara Ela Aliberti'den oluşan 4 ekip temsil etti.

Mehmet Akbaş-Ada Bengi ikilisi, RS Feva karışık kategorisinde yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zeynep Dilber-Chiara Ela Aliberti kızlar kategorisinde 8'inci, Asya Mira Yapan-Defne Özkorkut 12'nci, Emir Keleş-Alp İlhan Sincer ise gümüş grupta 6'ncı sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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