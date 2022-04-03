Medipol Başakşehir'de hedef galibiyet

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertlilerin evinde rakibine karşı mağlubiyeti bulunmuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 20.30'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde son 4 maçtır galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, ligin son sırasında yer alan rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir, ligde 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 47 puanla 6. sırada yer alırken, konuk ekip ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile topladığı 20 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Ligde 10. randevu

İki ekip Süper Lig'de daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken Medipol Başakşehir bu karşılaşmaların 6'sını kazanmayı başardı. Yeni Malatyaspor ise rakibine karşı 1 kez üstünlük kurabildi. 2 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 17 gol bulurken, Malatya temsilcisi 8 golle karşılık verdi. İstanbul ekibi rakibine karşı tek mağlubiyetini, şampiyonluk ipini göğüslediği 2019-2020 sezonunda almıştı.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Dört oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertlilerde dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Fredrik Gulbrandsen ve Salih Uçan, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir, pas yüzdesinde ligin en iyisi

Ligde geride kalan 30 hafta sonunda Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, yüzde 86'lık başarılı pas yüzdesi ve maç başına ortalama 483 başarılı pas sayısı ile bu kulvarda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. İstanbul temsilcisi ayrıca bu sezon ligde maç başına yüzde 56 topa sahip olma oranı ile Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda 11 maçtır kazanamıyor

Kötü bir sezon geçiren ve ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemedi. Cihat Arslan yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon toplamda sadece 2 kez dış sahada 3 puan alabildi.

Müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Emre Kargın olacak. - İSTANBUL