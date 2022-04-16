Mecburen Türkiye! Vedat Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe 'den 2020 yılında İtalyan ekibi Lazio'ya 19.9 milyon Euro'ya transfer olan Kosavalı yıldız golcü için İtalya'dan müthiş iddia.

GERİ DÖNECEK

Takvim'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı haberde, "Vedat Muriç Türkiye'ye geri dönecek. Aslında hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadelerini kullandı. Devre arasında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriç, bu sezon ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Vedat için en uygun rotanın Türkiye olduğu bildirildi.

2025 YILINDA SONA ERİYOR

Fenerbahçe, Kosovalı yıldız golcüyü Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro'ya transfer etmişti. O dönem ezeli rakipleri Galatasaray ile Vedat için transfer yarışına giren Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Vedat Muriç'in İtalyan ekibi Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.