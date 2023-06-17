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McGregor'un kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

McGregor'un kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

Spor Haberleri

UFC yıldızı Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını elinden tutarak götürdüğünü gösteren video ortaya çıktı. Kadın, burada kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia ediyor. Ancak videoda kadının zorla tuvalete sokulduğu görülmüyor. McGregor suçlamaları reddediyor.

İranlandılı dövüşçü Conor McGregor'ın kendisini tecavüzle suçlayan kadını elinden tutarak bir tuvalate götürdüğünü gösteren video orataya çıktı... Kadın, burada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

McGregor'un kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

Görüntüler, 10 Haziran'da gece yarısı civarında Miami'deki Kaseya Center'da çekildi... bu, Nuggets'ın 9 Haziran'da NBA finallerinin 4. maçında Heat'i yendiği gece oldu.

Videoda, siyah bir tişört giyen McGregor'un beyaz bir bluz giyen bir kadınla konuşmak için balo alanından ayrılıyor. Kadınla kısa bir sohbet ettikten sonra Conor, kadının elinden tutarak kadını bir tuvalete götürmek için yol açıyor.

Birkaç saniye sonra - tuvalet kapısı kapanıyor, içeriye başka kimsenin girmediği görülüyor.

McGregor'un kendisini tecavüzle suçlayan kadını tuvalete götürdüğü ana ait video ortaya çıktı

mağdurun avukatı Ariel Mitchell, mağdurun tuvalete "fiziksel olarak zorla" sokulduğunu, McGregor'ın burada ona tecavüz ettiğini söylemesine rağmen videoda herhangi bir zorlanma olduğu görünmüyor.

McGregor, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti... Perşembe günü temsilcileri tarafından yapılan bir açıklamada, "İddialar yanlıştır. Bay McGregor yıldırılamaz," denildi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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