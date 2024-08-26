Mbaye Diagne, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ederken transfer sezonundan dikkat çeken hamleler devam ediyor. Ülkemizde Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR'A İMZAYI ATIYOR

Kariyerini Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de sürdüren Senegalli golcünün Süper Lig deviyle görüştüğünü iddia edildi. Suudi Arabistan'da da istediğini bulamayan Mbaye Diagne'nin yeniden Süper Lig'e döneceği konuşuluyor.

Santrfor arayışlarını sürdüren Süper Lig devinin yıldız oyuncuyla iletişime geçtiği söylendi. Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre; Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, kısa bir süre önce Al-Qadsiah'a transfer olan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.