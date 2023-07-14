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Mbaye Diagne'nin yeni rotası Suudi Arabistan oldu! Al-Qadsiah ile resmen imzaladı

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Fatih Karagümrük ile yolları ayıran Mbaye Diagne'nin yeni adresi Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Qadsiah oldu.

Geçen Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Senegalli futbolcu, Al-Qadsiah ile resmi sözleşme imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Al-Qadsiah Kulübü, serbest oyuncu durumunda bulunan Diagne'nin transferini, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mbaye Diagne'nin yeni rotası Suudi Arabistan oldu! Al-Qadsiah ile resmen imzaladı

25 GOL ATTI

Türkiye'de Kasımpaşa ve Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki santrfor, geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 25 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne'nin yeni rotası Suudi Arabistan oldu! Al-Qadsiah ile resmen imzaladı

Mbaye Diagne'nin yeni rotası Suudi Arabistan oldu! Al-Qadsiah ile resmen imzaladı

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Suudi Arabistan Mbaye Diagne Spor Haberler

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