Mbappe Olympiakos'u tek başına mat etti! 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz

Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 4-3 kazandı.

MBAPPE HARİKALAR YARATTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22, 24, 29 ve 60. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. 7 dakikada 3 gol atan Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski (23 vs RB Salzburg) ve Marco Simone'nin (24 vs Rosenborg) ardından en erken üçüncü hat-trick'i yapan oyuncu oldu. Olympiakos'un golleri 8. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 82. dakikada Ayoub El-Kaabi'den geldi.

ARDA GÜLER ASİST YAPTI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte dördüncü galibiyetini alan Real Madrid, puanını 12'ye yükseltti. Olympiakos ise 2 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırlayacak. Olympiakos, Kairat Almaty deplasmanına gidecek.