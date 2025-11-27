Mbappe Olympiakos'u tek başına mat etti! 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'un Mbappe'nin 4 golüyle 4-3 mağlup etti. Fransız oyuncu Mbappe, 7 dakika içerisinde 3 gol atarak hat-trick yaptı. Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.
- Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Olympiakos'u 4-3 yendi.
- Kylian Mbappe, maçta 22, 24, 29 ve 60. dakikalarda dört gol atarak Real Madrid'in galibiyetini sağladı.
- Arda Güler, Real Madrid'in ilk golünde asist yaptı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 4-3 kazandı.
MBAPPE HARİKALAR YARATTI
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22, 24, 29 ve 60. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. 7 dakikada 3 gol atan Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde Robert Lewandowski (23 vs RB Salzburg) ve Marco Simone'nin (24 vs Rosenborg) ardından en erken üçüncü hat-trick'i yapan oyuncu oldu. Olympiakos'un golleri 8. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 82. dakikada Ayoub El-Kaabi'den geldi.
ARDA GÜLER ASİST YAPTI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.
DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte dördüncü galibiyetini alan Real Madrid, puanını 12'ye yükseltti. Olympiakos ise 2 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırlayacak. Olympiakos, Kairat Almaty deplasmanına gidecek.