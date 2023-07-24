Mbappe'nin cevabı ne olacak? PSG, Al Hilal'in teklifini kabul etti

Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro transfer ücreti, oyuncucuya ise yıllık 700 milyon euro maaş teklif etmişti. Fransız devi bu teklifi kabul etti. Mbappe'nin ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

Psg, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti. Fransız oyuncunun Real Marid'e transfer olmak istediği biliniyor.

PSG TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. İngiliz basınında Sky Sports, PSG'nin bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

MBAPPE'YE 700 MİLYON EURO

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

REAL MADRİD'E GİTME ŞANSI DA VAR

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.