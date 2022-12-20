Mbappe ile artık düşmanlar! Manidar oyuncak Messi'yi kahkahaya boğdu

Dünya Kupası finalinde PSG'den takım arkadaşı olan Fransa'nın yıldızı Mbappe ile restleşen Lionel Messi, tavırlarıyla gündeme damga vurmuştu. Arjantin'in zafer kutlamasında Lionel Messi'ye Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı fırlatıldı. Messi'nin o anlarda verdiği tepki dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de kutlamalar son sürat devam ediyor. Otobüsle şehir turu atan Arjantinli futbolcular, çılgınlar gibi eğlendi. Kutlamalarda birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. En dikkat çeken olay ise Messi'ye 'Ninja Kaplumbağa' fırlatıldığı an oldu.

MBAPPE İLE RESTLEŞME

PSG'de aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Kylian Mbappe ve Lionel Messi, Arjantin- Fransa finalinde birbirlerine hareket çekmişti. Bu yaşananların ardından 'Ninja Kaplumbağa' olayının gerçekleşmesi gerilimin süreceğinin işareti oldu.

KAHKAHAYI BASTI

Otobüsün tepesinde oturan Lionel Messi'ye 'Ninja Kaplumbağa' fırlatıldı. Oyuncağı yakalayan Messi, kahkahaya boğuldu. Ardından oyuncağı geri fırlattı. Kylian Mbappe'nin bu duruma vereceği tepki merak konusu oldu.