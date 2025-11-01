Haberler

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında konuştu. Marca'ya verdiği röportajda, Arda Güler'in genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Mbappe, onunla oynamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mbappe, Arda'nın sezona etkileyici bir başlangıç yaptığını ve taraftarların sevgilisi olduğunu söyledi.

  • Kylian Mbappe, Arda Güler'in çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtti.
  • Kylian Mbappe, Arda Güler ile birlikte oynamaktan mutlu olduğunu ifade etti.
  • Bu sezon Kylian Mbappe 13 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı, Arda Güler ise 13 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

La Liga ekibi Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Marca'ya konuşan Mbappe, Arda Güler'le oynamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

''ARDA BENİ ŞAŞIRTMADI''

Arda Güler'in iyi bir performans sergilediğini söyleyen Mbappe, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.'' dedi.

''ONUNLA OYNAMAKTAN MUTLUYUM''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

İKİ İSMİN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 13 maça çıkan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asistlik performans sergiledi. Arda Güler ise çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
