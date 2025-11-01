Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında konuştu. Marca'ya verdiği röportajda, Arda Güler'in genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Mbappe, onunla oynamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mbappe, Arda'nın sezona etkileyici bir başlangıç yaptığını ve taraftarların sevgilisi olduğunu söyledi.
''ARDA BENİ ŞAŞIRTMADI''
Arda Güler'in iyi bir performans sergilediğini söyleyen Mbappe, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.'' dedi.
''ONUNLA OYNAMAKTAN MUTLUYUM''
Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.
İKİ İSMİN SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de bu sezon 13 maça çıkan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asistlik performans sergiledi. Arda Güler ise çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.