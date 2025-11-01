Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

La Liga ekibi Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Marca'ya konuşan Mbappe, Arda Güler'le oynamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

''ARDA BENİ ŞAŞIRTMADI''

Arda Güler'in iyi bir performans sergilediğini söyleyen Mbappe, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.'' dedi.

''ONUNLA OYNAMAKTAN MUTLUYUM''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

İKİ İSMİN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 13 maça çıkan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asistlik performans sergiledi. Arda Güler ise çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.