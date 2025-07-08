Mazıdağı Fosfatspor'un Genç Yetenekleri Profesyonel Sözleşme İmzaladı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, altyapısından yetişen Furkan Bilden ve Muhammed Şirin Ok ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcular, 5'er yıllık sözleşme ile A Takımına katıldılar.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, geleceğe dönük altyapı hamleleriyle Mazıdağı'nın yetenekli çocuklarına umut oluyor.
Fosfatspor Kulübünün altyapısınan yetişen ve gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcular Mazıdağılı Furkan Bilden ile Muhammed Şirin Ok, gerçekleştirilen imza töreniyle Fosfatsporun profesyonel A Takımına katıldı.
Amatör liglerde sergiledikleri üstün performansla ilgi odağı olan iki yetenekli futbolcu, Fosfatspor ile 5'er yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarak önemli bir adım attı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor