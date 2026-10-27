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Mazıdağı Fosfatspor, Kocaelispor'a 3-0 yenilse de ligde şampiyonluğa inanıyor

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Mazıdağı Fosfatspor, Kocaelispor'a 3-0 yenilse de ligde şampiyonluğa inanıyor Haber Videosunu İzle
Mazıdağı Fosfatspor, Kocaelispor'a 3-0 yenilse de ligde şampiyonluğa inanıyor
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TFF 3. Lig ekibi Mazıdağı Fosfatspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Serdar Göçerler, iyi mücadele ettiklerini ve kendi liglerinde şampiyon olarak bir üst lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

siyahlılarla çok iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

TFF 3. Lig ekibi Mazıdağı Fosfatspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Trendyol Süper Lig takımı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Mazıdağı Fosfatspor Teknik Direktörü Serdar Göçerler basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nda Kocaelispor gibi büyük bir camiaya karşı iyi mücadele ettik. Biz de Mardin Mazıdağı olarak takımımıza çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İzleyenlere de iyi bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle oyunun ilk bölümünde zaman zaman ön alan baskılarını, birebir baskıları denedik ve kazandığımız ikinci toplarda rakibin savunmasının arkasına geçişleri iyi değerlendiremedik. Ama iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. İlk yarının son dakikalarında bireysel bir hatayla kötü bir gol yedik. Bu gol belki biraz bizi demoralize etmiş olabilir. İkinci yarıya da gerçekten iyi başladığımızı düşünüyorum" dedi.

"Kendi ligimizde şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a da övgülerde bulunan Serdar Göçerler, "Sonuçta karşımızda Kocaelispor gibi Süper Lig'in iyi kulüplerinden birisi var ve Selçuk hoca da gerçekten çok değerli bir isim. Bizim gibi o da bu oyuna kafa yoran bir hoca. İnşallah Kocaelispor ile hoca da çok iyi yerlere gelecektir. Kendi ligimizde şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız. Bundan sonraki süreçte Kocaelispor'a hem Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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