Mazıdağı Fosfatspor 2. Lig Hayalini Yakın Yapamadı

Mazıdağı Fosfatspor 2. Lig Hayalini Yakın Yapamadı
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Nesine 3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Mazıdağı Fosfatspor, elenerek 2. Lig hayalini seneye bıraktı.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor'un 2. Lig hayali seneye kaldı.

Nesine 3. Lig play-off yarı final rövanş maçında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Fosfatspor elendi ve 2. Lig hayali seneye kaldı.

Fosfatspor, 2. Lig yolunda play-off yarı finalinde Balıkesirspor ile eşleşti. İlk maçta sahasında rakibi Balıkesirspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan mavi-beyazlı ekip, elendi.

Balıkesirspor ise play-off'ta finale yükselerek Muşspor'un rakibi oldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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