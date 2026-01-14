Haberler

Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian, Ajax'a kiralandı

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı. Kiralık anlaşması altı ay sürecek ve Ajax'ın satın alma opsiyonu bulunuyor.

İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, "Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor." bilgisi verildi.

