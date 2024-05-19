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Max Verstappen Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazandı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışta Verstappen, son turlarda aracında sorun yaşamasına rağmen üstünlüğünü korudu ve birinci oldu. McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise üçüncü oldu. Sezonun 8. yarışı Monako Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta koşulacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde düzenlenen yarış, 63 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, son turlarda aracında sorun yaşamasına rağmen üstünlüğünü korudu. Bitiş çizgisini 1 saat 25 dakika 25.252 saniyeyle ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 5, kariyerinin 59. grand prix zaferini elde etti.

Son turda farkı bir saniyenin altına indirse de rakibini geçmeyi başaramayan McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 0.725 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 7.916 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 8. yarışı Monako Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta koşulacak.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 161 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 113

3. Sergio Perez (Meksika): 107

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Carlos Sainz (İspanya): 93

Takımlar

1. Red Bull: 268

2. Ferrari: 212

3. McLaren: 154

4. Mercedes: 79

5. Aston Martin: 44

Kaynak: AA / Spor

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