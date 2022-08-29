Konya yerel haberi... Konyaaltı  Belediyesi'nin Kadın Hentbol Takımı Yeni Sezona Hazır

Konya yerel haberi: Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. ile yaptığı hazırlık maçlarıyla yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. ile yaptığı hazırlık maçlarıyla yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

Yeni sezonda dört kulvarda yarışacak Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, yaptığı hazırlık maçları ile çalışmalarını tamamladı. İzmir'in ev sahipliğini yaptığı hazırlık maçları, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. ile yapıldı. İki maçta da sergilediği performans ile teknik heyeti memnun eden "Mavi Kelebekler", hazırlık maçlarında ortaya koyduğu oyunla da beğeni topladı.

Avrupa ve Türkiye'de oynanacak maçları düşünerek kadro derinliğini artırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takıma güvendiğini belirtti. Sezona, hafta sonu Kastamonu Belediyesi GSK ile oynayacakları Süper Kupa ile başlayacaklarını dile getiren Esen, Antalya'yı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 2022-2023 sezonu öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini paylaşan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Baş Antrenörü Birol Ünsal ise takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu kaydetti. Yaptıkları hazırlık maçları ile takımın artı ve eksilerini tespit ettiklerini belirten Ünsal, yeni sezona büyük bir istek ve enerji ile başlayacaklarını vurguladı.