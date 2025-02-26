Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi
Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. İstanbul turuna çıkan çift, tanınmamak için maske takmayı tercih etti.
Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan ama takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı.
İSTANBUL TURU YAPTI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez 0-0 biten Fenerbahçe derbisini de izledi.
TANINMAK İSTEMEDİ
Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.