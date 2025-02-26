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Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

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Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. İstanbul turuna çıkan çift, tanınmamak için maske takmayı tercih etti.

Sakatlığı devam ettiği için derbi maçında yer alamayan ama takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, sevgilisiyle İstanbul turuna çıktı.

İSTANBUL TURU YAPTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez 0-0 biten Fenerbahçe derbisini de izledi.

TANINMAK İSTEMEDİ

Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten ünlü futbolcu, tanınmamak için maske taktı.

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

cinconun paralarıyla oynamadan gününü gün ediyor.helal olsun.dinsizin hakkından imansız gelirmiş....

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunlar sergiledikleri bu davranışla kendilerini fasulyeden nimet sayıyorlar ata binenimi dersiniz attan düşenimi dersiniz atı alıp üsküdarı geçennimi dersiniz nice ünlüyüm diye tribe giren insan gördüm ben kendi hayatıma bakarım başkası beni beni zerre ilgilendirmez

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Tutuklanması gerekli! Bu ne ya? Hanbaşımı? Adam Sniper Maskesiyle Dolaşıyor ve ünlü diye kimsenin gıkı çıkmıyor.

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bu adam kadar genişini gormedim, utancından kapatmistir belki

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