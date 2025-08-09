Mauro Icardi: Türkiye, Arjantin'den başka bir seviye

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Telefe'ye açıklamalarda bulundu. Icardi, Türkiye'deki hayatı ve Galatasaray hakkında konuştu.

'TÜRKİYE BAŞKA BİR SEVİYE'

Türkiye'deki fanatikliğin Arjantin'den farklı olduğunu dile getiren Icardi, "Burada fanatiklik inanılmaz. Aslında her zaman Arjantin'de futbolun çok fanatik olduğunu ve taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye." dedi.

"SOKAĞA ÇIKMAK ÇOK ZOR'

İnsanların ilgisinin sürekli üzerinde olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Şu anda her gün antrenmana geliyorum. Burası yeni bir merkez, evimden on dakika uzaklıkta. Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey. Antrenmanı izlemeye gelenler de var. Bir yere gidersem şoförüm ve güvenlik görevlisi ile gidiyorum. Tam olarak gitmek istediğim yere gidiyorum ve hemen ayrılıyorum. Bu, turistler için bir lüks. Buraya çok insan geliyor ve burada yaşayabilmek, burada olmak bir zevk." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM"

Futbol sahalarına dönmeyi özlediğini açıklayan Arjantinli yıldız, "Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama bir iki ay içerisinde oynayabileceğim." sözlerini sarf etti.