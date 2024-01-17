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Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşması nedeniyle 3 haftadır tedavi görüyordu. İstanbul'a dönen Icardi, kulüp doktorları tarafından kontrolleri yapılacak ve Trabzonspor maçında özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı. Bu akşam 22.30 gibi İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek. 21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak. Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı. Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mauro Icardi Trabzonspor Galatasaray İstanbul Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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