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Kırılmadık rekor bırakmayacak! Icardi, bu kez Galatasaray değil Süper Lig tarihine geçti

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İlk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti. RAMS Başakşehir'e de gol atan yıldız futbolcu, 12 maçlık serinin yanında rekorun yeni sahibi oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunun yeni sahibi oldu.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Son olarak RAMS Başakşehir'e de gol atan Icardi, Süper Lig'de ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atarak Süper Lig tarihine geçti.

Kırılmadık rekor bırakmayacak! Icardi, bu kez Galatasaray değil Süper Lig tarihine geçti

12 MAÇTA 19 GOL

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, RAMS Başakşehir'e toplam 19 gol attı.

Icardi Bu kez Galatasaray'ın değil Süper Lig'in tarihine geçti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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