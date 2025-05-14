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China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık

China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık
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Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez ülkesinde katıldığı programda Arjantinli yıldız hakkında itirafta bulundu. Suarez, Icardi'ye olan ilgi hakkında konuşarak "Türkiye'de ona karşı büyük bir tutku var, tam bir çılgınlık! Görüyordum. Bana anlatıyordu ama orada yaşamak... İnsanların ona olan sevgisi ve ona duydukları aşk, Mauro ile ilgilenmeleri..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının sevgili olan Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez ülkesinde TV Publica'da katıldığı programda Arjantinli yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suarez, Mauro Icardi'ye gösterilen sevgi ve ilgi hakkında samimi bir itiraf yaptı.

'YENİDEN OYNAMAYA ÇOK İSTEKLİ'

Icardi'nin sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlandığı ve ilişkileri için mesafe sorununun ortaya çıkacağı hatırlatılan China Suarez, "Arjantin ve Türkiye... Zor olacak. Ama ne olacağını göreceğiz. Kendi fizyoterapistiyle çalışıyor. Yeniden oynamak için çok istekli. Bakacağız, bilmiyorum." yanıtını verdi.

'ONU ÇOK TUTKULU BULUYORUM'

Mauro Icardi'yi çok sevdiğini dile getiren Suarez, "Onu çok tutkulu buluyorum. Çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Stada gittiğimde formayı giymiştim. Benim için çok özel bir forma, üstünde adım yazıyor. Mauro'nun formasını da aldım.' ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Sahalara Geri Dönüş Açıklaması

'TAM BİR ÇILGINLIK'

Icardi ile birlikte daha önce Türkiye'ye gelen China Suarez, yıldız isme gösterilen ilgi hakkında, 'Türkiye'de ona karşı büyük bir tutku var, tam bir çılgınlık! Görüyordum. Bana anlatıyordu ama orada yaşamak... İnsanların ona olan sevgisi ve ona duydukları aşk, Mauro ile ilgilenmeleri..."sözlerini sarf etti.

'BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR

Türkiye'de kendisinin de çok iyi karşılandığını söyleyen China Suarez, "Tabii ki Icardi'nin kız arkadaşı olduğum için beni çok iyi karşıladılar ama onu sabırsızlıkla bekliyorlar. Umarım en kısa sürede oynamaya başlar." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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