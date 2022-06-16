Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yine olay yaratacak bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı - Haberler

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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yine olay yaratacak bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Sansasyonel olaylarla ismi birçok kez anılan Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'dan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi. Instagram'da eşi Icardi'yi etiketleyerek yaptığı paylaşım gündem oldu.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından antrenman yaptığı görüntüleri paylaşıp Mauro Icardi'yi etiketleyerek: "Benim koçumla antrenman yapmak ister misin?" sorusunu sordu. Bu paylaşım çok sayıda beğeni topladı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yine olay yaratacak bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

NE OLMUŞTU?

Sansasyonel olaylarla başlayan bu ilişki yakın zaman tekrar gündem olmuştu. Wanda'nın eşi Icardi'yi aldattığı iddiaları gündeme oturmuştu. Wanda Nara bu haberleri yalanlayarak: "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yine olay yaratacak bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yine olay yaratacak bir paylaşım geldi! Sosyal medyayı salladı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mauro Icardi Wanda Nara Spor Haberler

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