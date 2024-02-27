Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki

Süper Lig'in 26.haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Galatasaray maçında, sarı-kırmızıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, rakip takım tribünlerine yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ardından 1 maç ceza almıştı. Icardi cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giymemişti.

Icardi'nin 1 maçlık cezası sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'den peş peşe paylaşımlar geldi. Bir paylaşım da Beşiktaş'ın eski yıldızlarından biri olan Pascal Nouma'dan geldi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde benzer bir hareketten ötürü 7 ay ceza alan Fransız, daha önce de verilen cezaları paylaşarak "No comment (yorum yok)" notunu düştü. İşte Nouma'nın o paylaşımı: