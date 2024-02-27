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Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki

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Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket sonrası aldığı 1 maçlık cezaya, sosyal medya hesabında yaptığı yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Süper Lig'in 26.haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Galatasaray maçında, sarı-kırmızıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, rakip takım tribünlerine yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ardından 1 maç ceza almıştı. Icardi cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giymemişti.

Icardi'nin 1 maçlık cezası sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'den peş peşe paylaşımlar geldi. Bir paylaşım da Beşiktaş'ın eski yıldızlarından biri olan Pascal Nouma'dan geldi.

Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde benzer bir hareketten ötürü 7 ay ceza alan Fransız, daha önce de verilen cezaları paylaşarak "No comment (yorum yok)" notunu düştü. İşte Nouma'nın o paylaşımı:

Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mauro Icardi Pascal Nouma Galatasaray Beşiktaş 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Cevdet Karaduman:

Herkes boyutuna göre ceza alır.

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YİĞİT TÜRKALP:

picardi deki üzüm tanesi yani.wanda nın neden boynuzlattığı belli.....

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Selim Güler:

Nouma bizi diskoya götür

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hepdoğruyusöyleyenbiri:

Kansız senin yaptığın hareketle o hareket bir mi. Hala utanmadan konuşuyor...

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