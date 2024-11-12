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Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı

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Yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalara geri dönmek için her yolu deniyor. 31 yaşındaki golcü daha önce aynı sakatlığı yaşayan ve PSG'den eski takım arkadaşı olan Brezilyalı yıldıza telefon açarak sakatlık hakkında bilgi aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapatan Mauro Icardi, sezonun son bölümüne yetişmek için elinden geleni yapıyor.

ICARDI'DEN NEYMAR'A TELEFON

Kısa bir süre içeriside ameliyat masasına yatacak olan Icardi'nin Fransız ekibi PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'ı aradığı ve aynı sakatlığı yaşayan Brezilyalı yıldızdan sakatlık hakkında detaylı bilgiler aldığı öne sürüldü.

EN İYİ DOKTORU ARIYOR

Sarı-kırmızılıların "Kimi istersen ona git, karar senin" dediği yıldız golcü, Avrupa'da operasyon için en iyi doktoru arıyor. Henüz kararını vermeyen Icardi'nin milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı 2019 yılında ameliyat eden İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye gideceği belirtiliyor. Yusuf, söz konusu ameliyatın ardından 5,5 ay sonra takımla idmanlara başlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 14 kez giydi. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, 31 yaşındaki Icardi'nin uzun süreli sakatlığına rağmen 2026 yılına kadar bulunan sözleşmesini dondurmayı ya da feshetmeyi düşünmüyor.

Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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