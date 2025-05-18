Mauro Icardi, Kayserispor Maçında Tribünde Takımını Destekledi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedavisi devam etmesine rağmen Kayserispor maçında tribünden takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Icardi'ye yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray'da tedavisi devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı ve tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı uzun süredir sahalarda olmayan ve tedavisini ülkesi Arjantin'de geçiren Mauro Icardi, İstanbul'a geldi ve takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta tribünden müsabakayı takip eden Icardi'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor