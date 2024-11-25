Mauro Icardi için karar haftası

Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden Galatasaraylı Mauro Icardi, bu hafta İstanbul'a dönecek.

BU HAFTA KARAR VERİLECEK

7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek. Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.

İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa Icardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.