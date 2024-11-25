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Mauro Icardi için karar haftası

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin ameliyatı için bu hafta karar verilecek. 15 gün önce Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle İstanbul'a dönmeyi planlayan Icardi, kulüp doktorları ile operasyon tarihini belirleyecek.

Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden Galatasaraylı Mauro Icardi, bu hafta İstanbul'a dönecek.

BU HAFTA KARAR VERİLECEK

7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek. Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.

İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa Icardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.

Mauro Icardi için karar haftası
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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