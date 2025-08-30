Mauro Icardi, Galatasaray'ın Rizespor'a Karşı Galibiyetinde Gol Attı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mauro Icardi, müsabakanın 90+2. dakikasında attığı gol ile bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 2. golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, goller Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den geldi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sallai'nin sağ taraftan ceza sahasına pasında boş pozisyonda bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e taşıdı.
32 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçından sonra 2. golünü kaydetti. - İSTANBUL
