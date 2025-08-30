Mauro Icardi, Galatasaray'ın Rizespor'a Karşı Galibiyetinde Gol Attı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mauro Icardi, müsabakanın 90+2. dakikasında attığı gol ile bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, goller Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den geldi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sallai'nin sağ taraftan ceza sahasına pasında boş pozisyonda bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e taşıdı.

32 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçından sonra 2. golünü kaydetti. - İSTANBUL

