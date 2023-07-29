Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşarak Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. Arjantinli golcü, İstanbul'a gelerek taraftarlar tarafından karşılandı ve gelecek sezon için heyecanını dile getirdi.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Arjantinli golcüyü yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı.

Daha sonra alandan ayrılan Icardi ve ailesi konaklayacakları otele doğru hareket etti.