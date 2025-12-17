Haberler

Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım
Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından manidar paylaşımlara devam ediyor. Arjantinli golcü, kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vererek, "Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

  • Mauro Icardi, Arjantin basınında kendisine yöneltilen suçlamalara sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.
  • Icardi, paylaşımında 'Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız' ifadesini kullandı.
  • Icardi, Galatasaray'da forma giyen Arjantinli bir futbolcudur.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen yıldız isim, Arjantin basınında kendisine yöneltilen suçlamalara "Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız" ifadeleriyle sert bir cevap verdi.

İşte Icardi'nin o paylaşımı:

"Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulacağını görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.

Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne grupları, ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz... Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.

''ASLAN SIRTLANLARLA TARTIŞMAZ''

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye... Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız. Ben sadece izledim... ve bu sonu alkışladım."

