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Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri

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Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi, "İki senem bitti. Burada 3. senem ve çok istekliyim. Taraftar için mücadele edeceğiz. Bu sene için 5. yıldız gibi bir hedefimiz var. Mayıs ayında nerede olduğumuzu göreceğiz" dedi. Tecrübeli forvet, hücumdaki partneri Batshuayi'den de övgüyle bahsetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında sahasında Hatayspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların yeni sezondaki ilk golünü atan Arjantinli golcü Mauro Icardi, son dakikalardaki geri dönüşle gelen galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Mauro Icardi maçla ilgili, "Zor bir maçtı. Aslında zorlaştı da diyebiliriz. İlk yarıda gol atabilseydik daha farklı olabilirdi. Sıcak hava ve bir mağlubiyetten buraya geliyor olmamız değişimi gerektiriyordu. Bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Süper Kupa ve bu maçtan daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"5. YILDIZ HEDEFİMİZ VAR"

Sözlerine devam eden yıldız golcü, "İki senem bitti. Burada 3. senem ve çok istekliyim. İki şampiyonluk aldık. Benim şahsi olarak da iyi sezonlardı. Bu yıl da iyi olmasını bekliyorum. Taraftar için mücadele edeceğiz. Bu sene için 5. yıldız gibi bir hedefimiz var. Mayıs ayında nerede olduğumuzu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BATSHUAYI SÖZLERİ

Hücumdaki partneri Batshuayi ile ilgili de konuşan Icardi, "Michy Batshuayi çok istekli. Geçen seneden de tanıyoruz. Antrenmanlarda da istekli olduğunu ve ilk 11'i kovaladığını gösteriyor. Bu şekildedevam etmesini istiyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Vlkn Shn:

Penaltı olmasa sen 10 gol bile atamaz seni kale alan bile yok

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