Mauro Icardi'den Arda Akbulut'a tebrik

Galatasaray'ın Fethiyespor'u 2-1 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçında dikkat çeken anlardan biri maç sonunda yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, kurtardığı penaltılarla öne çıkan Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u tebrik etti.

ARDA AKBULUT PENALTILARDA ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmada Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut, Mauro Icardi'nin kullandığı penaltılarda başarılı kurtarışlara imza attı. Genç file bekçisinin performansı maçın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

ICARDI'DEN MAÇ SONU TEBRİK

Penaltılardaki kurtarışların ardından Mauro Icardi, Arda Akbulut'un yanına giderek genç kaleciyi tebrik etti. Bu an, karşılaşmanın ardından sosyal medyada da gündem oldu.