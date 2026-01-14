Haberler

Mauro Icardi'den Arda Akbulut'a tebrik

Güncelleme:
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçında Fethiyespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir detay yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kurtardığı penaltılarla öne çıkan Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u tebrik etti. Arda Akbulut'un penaltılardaki başarılı performansı maçın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Mauro Icardi'nin bu jesti, maçın ardından sosyal medyada da geniş yer buldu.

Galatasaray'ın Fethiyespor'u 2-1 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçında dikkat çeken anlardan biri maç sonunda yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, kurtardığı penaltılarla öne çıkan Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u tebrik etti.

ARDA AKBULUT PENALTILARDA ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmada Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut, Mauro Icardi'nin kullandığı penaltılarda başarılı kurtarışlara imza attı. Genç file bekçisinin performansı maçın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

ICARDI'DEN MAÇ SONU TEBRİK

Penaltılardaki kurtarışların ardından Mauro Icardi, Arda Akbulut'un yanına giderek genç kaleciyi tebrik etti. Bu an, karşılaşmanın ardından sosyal medyada da gündem oldu.

