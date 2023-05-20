Mauro Icardi, kendisinin özel hazırlattığı Galatasaray formasını tanıttı: Hayatım boyunca göğsümde taşıyacağım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, kulüp ile birlikte kendi adına özel bir forma çıkarttıklarını açıkladı. Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda, "Bunu sizinle paylaşmaktan çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz." dedi.

Şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın kilit ismi Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara güzel bir haber verdi.

GALATASARAY'I GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda Galatasaray ile birlikte özel bir forma çıkarttıklarını açıkladı. Golcü futbolcu forma tasarımında göğsündeki dövmeden esinlendiğini belirtti.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

Icardi yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ile birlikte benim için bu özel formayı çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinleniyor. Bunu sizinle paylaşmaktan çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I SIRTLIYOR

Mauro Icardi bu son 23 maçta Galatasaray forması giydi. Arjantinli yıldızı, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Icardi'nin paylaşımı: