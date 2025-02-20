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Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor
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İtalyan okçu Massimiliano Mandia, 2019 yılında kazandığı Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın tekrarında altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi. Samsun'daki turnuvada Türk Milli Takımı'nın gücüne de dikkat çeken Mandia, en büyük hayalinin olimpiyatları kazanmak olduğunu belirtti.

İtalyan okçu Massimiliano Mandia, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Samsun'da 2019 yılında düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Massimiliano Mandia, 6 yıl sonra yeniden Samsun'da yapılan turnuvada aynı başarıyı tekrar etmeyi hedefliyor.

Okçu Mandia, basın mensuplarına, Samsun'da devam eden şampiyonadaki hedeflerini anlattı.

Samsun'a Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak için geldiğini belirten Mandia, "Samsun'da 2019 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine ben kazanmıştım, yine bu başarıyı tekrar etmek için buradayım." diye konuştu.

Okçuluk Türk Milli Takımı'nın dünyadaki en önemli ve en güçlü takımlardan birisi olduğunu aktaran Mandia, "Hem sporcularına hem de antrenörlerine çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen yıl daha çok güçleniyorlar. Samsun'da onları yenmek daha da zor olacak." diye konuştu.

Mandia, katıldığı her yarışmada en iyisini yapmaya çalıştığını, en büyük hayalinin ise olimpiyatları kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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