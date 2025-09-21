Haberler

Marsilya-PSG Maçı Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Olimpik Marsilya ile Paris Saint-Germain arasında oynanması planlanan maç, şiddetli yağış ve fırtına tehdidi nedeniyle ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belirlenmedi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasındaki Olimpik Marsilya-Paris Saint-Germain (PSG) mücadelesi, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'den yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Olimpik Marsilya'nın sahası Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği duyuruldu.

Maçın ertelenmesi kararıyla ilgili valiliğin açıklamasına yer veren Ligue 1, "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek." bilgisini paylaştı.

Valilik, maçın bugün oynatılmama gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış bir zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yola çıkacak taraftarların yoğun hareketliliği ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için oluşabilecek fırtına tehlikesini gösterdi.

Açıklamada, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
