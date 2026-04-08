Marmaris Yat Marin Milas FK 3. Lig'e yürüyor

Bölgesel Amatör Lig'de 7. Grup'ta lider konumda bulunan Marmaris Yat Marin Milas FK, kalan maçlarını kazanarak Play-Off'ta finale odaklanmayı hedefliyor. 13 maçta 10 galibiyet elde eden takım, profesyonel lige yükselmeyi amaçlıyor.

EGE futbolunu yıllarca üst liglerde temsil edip bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen Marmaris temsilcisi Marmaris Yat Marin Milas FK koşar adım 3'üncü Lig'e yürüyor. Kadrosunda yıllarca üst liglerde mücadele eden futbolcular bulunan Marmaris, BAL 7'nci Grup'ta bitime 4 maç kala en yakın rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 13 maçtır bileği bükülmeyen Marmaris FK, bu periyotta 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kalan maçlarını Kumluca Bld, Yeşil Çivril Bld, Beymelek Bld ve 1922 Akşehirspor'la oynayacak 45 puanlı lider Marmaris, grubu ilk sırada tamamlayıp Play-Off'ta kalan iki finale odaklanmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon uygulanan statüye göre gruplarını ilk 5 sıra içerisinde bitiren takımlar Play-Off oynayacak. Grup liderleri Play-Off'ta tek maç usulüne göre oynanacak grup finaline evinde çıkacak. 10 gruptan çıkacak takımlar birbirleriyle eşleşerek 3'üncü Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. Finallerde galip gelecek toplam 5 takım profesyonel lige yükselecek. Tarihinde 2 kez Süper Lig'in kapısından dönen Marmarisspor, 2009 yılında profesyonel liglerden çekilmişti.

40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti