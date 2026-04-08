Marmaris Yat Marin MFK, Kumluca Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 23. haftasında deplasmanda Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK As Başkanı Bilgin Özkaynak, zorlu Kumluca deplasmanına neşeli ve tam kadro olarak hazırlandıklarını söyledi.

Lider oldukları için maçlarının zorlu geçtiğine belirten Özkaynak, "Ligi lider bitirmek istiyoruz. Teknik ekip, futbolcular ve yönetim olarak birlik beraberlik ve neşe içindeyiz. Bunu da sahaya hakkımızla yansıtıyoruz. Burada büyük emekler var. Son haftalardayız. Çalışıyoruz ve çalışmalarımızın karşılığını da inşallah lig sonunda da alacağız." diye konuştu.

Antrenmanı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.