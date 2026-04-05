Marmaris Yat Marin MFK, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Marmaris Yat Marin MFK, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. Karşılaşma, 21. dakikada Oğuzhanspor'un golüyle başladı, ancak Marmaris, Mustafa Değirmenci'nin iki golüyle öne geçti ve maç Adem Parlak'ın son dakikalardaki golüyle tamamlandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'taki 22. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, sahasında ağırladığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 yendi.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Yüncü, Berk Altan, Nuri Tokmak yönetti.

Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti.

Bucak Belediye Oğuzhanspor, 21. Dakikada Ali Galip Kavacık'ın golüyle 0-1 öne geçti. Müdadelenin 27. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle ev sahibi takım eşitliği sağladı.

Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 50. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Adem Parlak'ın golüyle maçı 3-1 kazandı.

Marmaris Yat Marin MFK, bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, lider takım oldukları için rakiplerinin ekstra motivasyonla oynadıklarını ancak oyuncularının mücadeleci oyunuyla galip gelmesini bildiklerini söyledi.

Marmaris ekibi, ligin 23. haftasında, 12 Nisan Pazar günü Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte dillendirilen rakam
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...