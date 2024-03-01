Üye Girişi
Haberler

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nden MIYC Trio Cup Yat Yarışlarının 2. Ayağı Tamamlandı

Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup yat yarışlarının 2. ayağı sona erdi. Türkiye ve Rusya'dan toplam 9 yelkenli yat ve 27 sporcu rüzgara karşı yarıştı. Dereceye girenler ödüllerini yarın düzenlenecek törende alacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve 3'er kişilik ekiplerden oluşan MIYC Trio Cup yat yarışlarının 2. ayağı sona erdi.

Marmaris Körfez içinde düzenlenen ve renkli görüntüler oluşturan yarışta Türkiye ve Rusya'dan toplam 9 yelkenli yat ve 27 sporcu rüzgara karşı yarıştı. Yarışın ikinci ayağında dereceye giren kaptanlar ve tekneleri klasmanlarına göre şu şekilde belirlendi:

IRC1- 1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir) 2- Farraway (Zafer Öznur) 3- Vakkorama (Cem Hakko)

IRC2 - 1. M2 (Hasan Cıplak)2- Aurora X (Burak Algon)3- Auriga (Behlül Usluoğlu)

Dereceye girenler, yarın kulüp bahçesinde düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Dört ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları 5 Nisan'da yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Marmaris Türkiye Muğla Rusya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title